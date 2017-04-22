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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 22 апреля 2017
ПСЖ
22.04.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
29'
Э. Кавани
48'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монпелье
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
М. Верратти
90'
+1
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Ди Мария
84'
81'
Замена
С. Камара
️️️️
И. Мбенза
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Х. Пасторе
81'
Желтая карточка
А. Ди Мария
68'
59'
Замена
Н. Иконе
️️️️
С. Мунье
59'
Замена
К. Долли
️️️️
П. Ласн
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Э. Кавани
48'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Матюиди
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Исаак Мбенза
ПП
9
Стив Мунье
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
5
Якуба Силла
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
17
Максвелл
3
Силва
3
Кимпембе
92
Орье
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Кавани
4-2-2-1-1
1
Пьонье
20
Мукиэле
4
Хилтон
29
Покорны
21
Руссийон
6
Ласн
6
Скири
7
Мбенза
29
Сессеньон
10
Будебуз
9
Мунье
6
Верратти
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
6
Верратти
15
Пасторе
7
Дракслер
7
Дракслер
15
Пасторе
11
Ди Мария
7
Моура
7
Моура
11
Ди Мария
6
Ласн
20
Долли
20
Долли
6
Ласн
9
Мунье
93
Иконе
93
Иконе
9
Мунье
7
Мбенза
19
Камара
19
Камара
7
Мбенза
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Жоффрей Журдрен
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Остались в запасе
16
Жоффрей Журдрен
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Парк де Пренс
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