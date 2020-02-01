Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 01 февраля 2020
ПСЖ
01.02.2020, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 22 тур
5 : 0
Завершен
Монпелье
8'
П. Сарабия
41'
А. Ди Мария
44'
Д. Конгре (АГ)
57'
К. Мбаппе
65'
Л. Курзава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монпелье
88'
Вторая желтая
Ж. Шотар
86'
Желтая карточка
А. Суке
Желтая карточка
Л. Паредес
84'
81'
Желтая карточка
Ж. Шотар
76'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Д. Ферри
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Верратти
74'
Замена
Э. Кавани
️️️️
П. Сарабия
69'
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
68'
ГОЛ! 5:0!
Л. Курзава
65'
64'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Ф. Мойе
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
57'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Конгре
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
П. Сарабия
41'
39'
Желтая карточка
Ф. Мойе
Желтая карточка
Неймар
38'
Желтая карточка
П. Кимпембе
33'
19'
Замена
М. Карвальо
️️️️
Г. Лаборд
17'
Красная карточка
Д. Берто
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
3
Курзава
23
Ньянзу
3
Кимпембе
12
Менье
5
Гуйе
6
Верратти
10
Неймар
7
Сарабия
11
Ди Мария
10
Мбаппе
4-1-2-1-2
16
Берто
2
Суке
3
Конгре
4
Хилтон
8
Ойонго
6
Ле Таллек
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
6
Верратти
5
Паредес
5
Паредес
6
Верратти
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
7
Сарабия
10
Кавани
10
Кавани
7
Сарабия
4
Ферри
10
Самбья
10
Самбья
4
Ферри
91
Мойе
13
Шотар
13
Шотар
91
Мойе
9
Лаборд
1
Карвальо
1
Карвальо
9
Лаборд
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
ПСЖ
Монпелье
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+