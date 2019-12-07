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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 07 декабря 2019
Монпелье
07.12.2019, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
41'
Л. Паредес (АГ)
74'
Неймар
76'
К. Мбаппе
81'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - ПСЖ
Желтая карточка
А. Суке
85'
83'
Желтая карточка
Т. Силва
81'
ГОЛ! 1:3!
М. Икарди
Пас отдал
К. Мбаппе
Желтая карточка
Ж. Шотар
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
74'
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Вторая желтая
П. Мендеш
72'
59'
Желтая карточка
Х. Бернат
Желтая карточка
А. Ойонго
45'
+3
42'
Желтая карточка
А. Диалло
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Паредес
41'
Желтая карточка
П. Мендеш
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-4-1-2
28
Рульи
3
Конгре
3
Мендеш
4
Хилтон
8
Ойонго
13
Шотар
6
Ле Таллек
2
Суке
10
Саванье
9
Делор
9
Лаборд
4-2-2-2
1
Навас
12
Менье
3
Силва
3
Кимпембе
24
Бернат
5
Гуйе
5
Паредес
7
Сарабия
10
Неймар
9
Икарди
10
Мбаппе
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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