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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 08 августа 2009
Монпелье
08.08.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
90+4'
Э. Спахич
71'
Л. Жюли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - ПСЖ
ГОЛ! 1:1!
Э. Спахич
+4
+1
Замена
М. Кежман
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Л. Компан
️️️️
В. Уго Монтаньо
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Л. Жюли
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
С. Камара
Замена
К. Шантом
️️️️
К. Макелеле
ГОЛ! 0:1!
Л. Жюли
Желтая карточка
М. Сахо
Желтая карточка
Ю. Бельханда
+1
Замена
К. Коллен
️️️️
Ж. Дернес
Вторая желтая
С. Женешам
20'
Желтая карточка
К. Макелеле
Желтая карточка
С. Женешам
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
34
Ненад Джодич
(К)
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
20
Юнес Бельханда
ПП
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
2
Сеара
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ПЗ
0
Клод Макелеле
(К)
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
8
Филипп Делайе
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
4-4-2
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
4
Спахич
34
Джодич
6
Марво
20
Дернес
19
Женешам
14
Пито
20
Бельханда
31
Монтаньо
19
Камара
4-4-2
0
Купе
22
Арман
12
Сахо
6
Бурийон
2
Сеара
0
Жюли
11
Клеман
29
Сессеньон
0
Макелеле
88
Луйиндула
9
Эрдинг
31
Монтаньо
10
Компан
10
Компан
31
Монтаньо
20
Дернес
0
Коллен
0
Коллен
20
Дернес
19
Камара
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
19
Камара
0
Макелеле
8
Шантом
8
Шантом
0
Макелеле
0
Жюли
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
0
Жюли
29
Сессеньон
99
Кежман
99
Кежман
29
Сессеньон
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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