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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 01 февраля 2023
Монпелье
01.02.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
89'
А. Норден
55'
Ф. Руис
72'
Л. Месси
90+2'
В. Заир-Эмери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - ПСЖ
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
В. Заир-Эмери
Пас отдал
А. Хакими
ГОЛ! 1:2!
А. Норден
Пас отдал
С. Мавидиди
89'
Замена
Э. Чато
️️️️
Ф. Сако
85'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Ф. Мауасса
83'
Замена
А. Норден
️️️️
Ж. Шотар
83'
72'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Ф. Руис
70'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
70'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Витинья
Замена
Д. Ферри
️️️️
Л. Леруа
63'
Замена
С. Файе
️️️️
В. Жермен
62'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Руис
Пас отдал
У. Экитике
32'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
С. Рамос
21'
Замена
У. Экитике
️️️️
К. Мбаппе
11'
Желтая карточка
Д. Перейра
10'
Пенальти не реализован!
К. Мбаппе
Желтая карточка
К. Жульен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
4-1-3-2
23
Леком
27
Мауасса
4
Куяте
6
Жульен
77
Сако
13
Шотар
3
Эстеве
10
Саванье
27
Леруа
45
Мавидиди
98
Жермен
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
93
Рамос
25
Мендеш
2
Перейра
17
Витинья
8
Руис
18
Солер
10
Месси
10
Мбаппе
77
Сако
90
Чато
90
Чато
77
Сако
27
Леруа
4
Ферри
4
Ферри
27
Леруа
27
Мауасса
8
Фаяд
8
Фаяд
27
Мауасса
13
Шотар
70
Норден
70
Норден
13
Шотар
98
Жермен
13
Файе
13
Файе
98
Жермен
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
17
Витинья
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
17
Витинья
93
Рамос
8
Саншеш
8
Саншеш
93
Рамос
10
Мбаппе
22
Экитике
22
Экитике
10
Мбаппе
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
22
Аксель Геген
ЦФ
15
Серхио Рико
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
22
Аксель Геген
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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