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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Нант
Монпелье - Нант: обзор матча 07 ноября 2015
Монпелье
07.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Нант
12'
Д. Руссийон
90'
В. Хилтон
63'
Я. Бамму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Нант
ГОЛ! 2:1!
В. Хилтон
Пас отдал
М. Ятабаре
90'
Замена
Х. Деса
️️️️
Д. Руссийон
86'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
С. Камара
78'
65'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
65'
Желтая карточка
Л. Цана
63'
ГОЛ! 1:1!
Я. Бамму
Пас отдал
Ж. Илоки
56'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
51'
Желтая карточка
Ж. Илоки
Замена
М. Депланье
️️️️
М. Н'Диайе
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Руссийон
Пас отдал
М. Н'Диайе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Нант
1
Реми Риу
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
11
Хеан Деса
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Люка До
ОП
37
Адриан
ЦП
47
Алексис Эланди
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
4-2-1-2
1
Пьонье
21
Руссийон
3
Конгре
4
Хилтон
5
Бенсебаини
8
Мартен
6
Дабо
10
Будебуз
19
Камара
29
Нинга
4-1-1-1-3
1
Риу
20
Сабали
13
Моимбе
4
Вискаррондо
27
Цана
20
Туре
20
Илоки
28
Томассон
2
Одель
30
Сигторссон
18
Бамму
11
Н'Диайе
12
Депланье
12
Депланье
11
Н'Диайе
21
Руссийон
11
Деса
11
Деса
21
Руссийон
19
Камара
9
Ятабаре
9
Ятабаре
19
Камара
Остались в запасе
Монпелье
Нант
92
Кентен Корнетт
ПВ
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Люка До
ОП
47
Алексис Эланди
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
37
Адриан
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
47
Алексис Эланди
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
37
Адриан
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Монпелье - Нант
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
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