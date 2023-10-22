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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монпелье
Нант - Монпелье: обзор матча 22 октября 2023
Нант
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
44'
Ф. Мойе
74'
К. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Монпелье
90'
+2
Желтая карточка
К. Куяте
Замена
Д. Хаджам
️️️️
К. Мерлен
90'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
М. Коко
79'
78'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Т. Саванье
78'
Замена
Т. Сент-Люс
️️️️
И. Силла
Желтая карточка
К. Бамба
75'
ГОЛ! 2:0!
К. Бамба
Пас отдал
М. Саймон
74'
Желтая карточка
Ф. Мойе
64'
58'
Замена
К. Йебоа
️️️️
А. Адамс
58'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
В. Хазри
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Сиссоко
58'
Замена
Адсон
️️️️
М. Аблин
57'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мойе
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
28
Адсон
ЦФ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
8
Янис Иссуфу
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
3-1-2-3-1
40
Лафон
26
Мерлен
93
Дюверн
5
Джемерт
4
Чиривелья
8
Мутуссами
17
Сиссоко
27
Саймон
91
Мойе
97
Коко
11
Аблин
4-1-2-1-2
23
Леком
77
Сако
4
Омераджич
4
Куяте
4
Силла
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
11
Аль-Тамари
10
Хазри
45
Адамс
26
Мерлен
3
Хаджам
3
Хаджам
26
Мерлен
97
Коко
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
97
Коко
17
Сиссоко
17
Бамба
17
Бамба
17
Сиссоко
11
Аблин
28
Адсон
28
Адсон
11
Аблин
4
Силла
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
4
Силла
10
Хазри
8
Фаяд
8
Фаяд
10
Хазри
10
Саванье
27
Леруа
27
Леруа
10
Саванье
45
Адамс
9
Йебоа
9
Йебоа
45
Адамс
Остались в запасе
Нант
Монпелье
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
11
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Димитри Берто
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
11
Stredair Appuah
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
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