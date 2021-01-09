Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Нант
Монпелье - Нант: обзор матча 09 января 2021
Монпелье
09.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Нант
6'
А. Ойонго
51'
И. Луза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Нант
82'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Коко
Замена
К. Долли
️️️️
Д. Ферри
80'
Желтая карточка
Д. Конгре
75'
Желтая карточка
Д. Ферри
73'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
64'
Замена
М. Ристич
️️️️
А. Ойонго
64'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
59'
Желтая карточка
А. Делор
55'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Ф. Мойе
54'
51'
ГОЛ! 1:1!
И. Луза
Пас отдал
М. Коко
44'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Фабио
Желтая карточка
А. Суке
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Ойонго
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Омлин
4
Хилтон
3
Конгре
31
Коцца
8
Ойонго
13
Шотар
2
Суке
4
Ферри
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
4-1-2-1-2
40
Лафон
2
Фабио
5
Паллуа
5
Жиротто
14
Корчиа
7
Туре
26
Луза
17
Абид
97
Коко
17
Кулибали
9
Муани
8
Ойонго
23
Ристич
23
Ристич
8
Ойонго
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
4
Ферри
20
Долли
20
Долли
4
Ферри
91
Мойе
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
91
Мойе
2
Фабио
22
Траоре
22
Траоре
2
Фабио
97
Коко
17
Бамба
17
Бамба
97
Коко
Остались в запасе
Монпелье
Нант
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Людовик Бляс
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Людовик Бляс
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Монпелье - Нант
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Нант
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+