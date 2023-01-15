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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Нант
Монпелье - Нант: обзор матча 15 января 2023
Монпелье
15.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 3
Завершен
Нант
45+12'
А. Жиротто
81'
М. Мохамед
84'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Нант
Замена
Ф. Сако
️️️️
К. Жульен
86'
85'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
85'
Замена
Л. Дусе
️️️️
П. Чиривелья
84'
ГОЛ! 0:3!
Л. Бляс
Пас отдал
С. Корчиа
81'
ГОЛ! 0:2!
М. Мохамед
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Д. Ферри
79'
Замена
Н. Коцца
️️️️
Ф. Мауасса
78'
69'
Желтая карточка
М. Саймон
Красная карточка
Э. Ваи
67'
Желтая карточка
Э. Ваи
67'
Замена
А. Норден
️️️️
В. Жермен
65'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Л. Леруа
64'
60'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Э. Зулиани
60'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Э. Гессан
45'
+12
ГОЛ! 0:1!
А. Жиротто
45'
+10
Желтая карточка
Э. Гессан
Красная карточка
В. Хазри
42'
16'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Ш. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
44
Эди Зулиани
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Халил Фаяд
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-3-3
1
Омлин
27
Мауасса
6
Жульен
12
Сахо
90
Чато
10
Саванье
4
Ферри
27
Леруа
10
Хазри
98
Жермен
11
Ваи
4-1-2-2-1
40
Лафон
18
Сентонс
5
Жиротто
21
Кастеллетто
22
Траоре
4
Чиривелья
17
Сиссоко
44
Зулиани
10
Бляс
27
Саймон
29
Гессан
27
Мауасса
31
Коцца
31
Коцца
27
Мауасса
6
Жульен
77
Сако
77
Сако
6
Жульен
27
Леруа
13
Шотар
13
Шотар
27
Леруа
4
Ферри
8
Фаяд
8
Фаяд
4
Ферри
98
Жермен
70
Норден
70
Норден
98
Жермен
22
Траоре
14
Корчиа
14
Корчиа
22
Траоре
4
Чиривелья
44
Дусе
44
Дусе
4
Чиривелья
44
Зулиани
8
Мутуссами
8
Мутуссами
44
Зулиани
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
29
Гессан
42
Мохамед
42
Мохамед
29
Гессан
Остались в запасе
Монпелье
Нант
21
Бингуру Камара
ВР
2
Тибо Варгас
ЦЗ
2
Бени Макуана
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
2
Тибо Варгас
ЦЗ
2
Бени Макуана
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монпелье - Нант
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
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