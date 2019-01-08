Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монпелье
Нант - Монпелье: обзор матча 08 января 2019
Нант
08.01.2019, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
62'
М. Уорис
81'
Н. Паллуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Монпелье
88'
Желтая карточка
П. Ласн
ГОЛ! 2:0!
Н. Паллуа
81'
Желтая карточка
А. Туре
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Уорис
Пас отдал
В. Ронжье
62'
19'
Красная карточка
Г. Лаборд
11'
Желтая карточка
П. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
5
Кара
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Эйе Скири
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-3-1-2
16
Тэтэрушану
5
Паллуа
5
Жиротто
6
Лима
34
Карлос
7
Туре
22
Кватен
21
Ронжье
20
Уорис
22
Сала
3-4-2
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
10
Самбья
6
Ле Таллек
6
Скири
8
Ойонго
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Нант
Монпелье
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
6
Поль Ласн
ОП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Нант - Монпелье
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Монпелье
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+