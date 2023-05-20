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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монпелье
Нант - Монпелье: обзор матча 20 мая 2023
Нант
20.05.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 3
Завершен
Монпелье
38'
Д. Ферри
47'
А. Норден
88'
Ф. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Монпелье
88'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Сако
Пас отдал
Ж. Шотар
86'
Замена
М. Сахо
️️️️
К. Куяте
80'
Замена
Т. Сент-Люс
️️️️
Ф. Мауасса
Замена
М. Сиссоко
️️️️
К. Мерлен
79'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
78'
Желтая карточка
Л. Бляс
77'
71'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Т. Саванье
70'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
В. Хазри
Желтая карточка
Ф. Мойе
58'
Замена
S. Appuah
️️️️
Н. Паллуа
56'
Желтая карточка
С. Мутуссами
49'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Норден
Пас отдал
Ж. Шотар
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ферри
Пас отдал
Т. Саванье
Желтая карточка
К. Мерлен
20'
Замена
М. Мохамед
️️️️
А. Делор
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Сантьяго Энеме
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
3-2-1-3-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
26
Мерлен
18
Сентонс
8
Мутуссами
27
Саймон
91
Мойе
10
Бляс
9
Делор
4-1-3-1-1
23
Леком
77
Сако
27
Мауасса
4
Куяте
4
Силла
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
10
Хазри
26
Мерлен
17
Сиссоко
17
Сиссоко
26
Мерлен
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
5
Паллуа
11
11
5
Паллуа
9
Делор
42
Мохамед
42
Мохамед
9
Делор
27
Мауасса
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
27
Мауасса
4
Куяте
12
Сахо
12
Сахо
4
Куяте
10
Саванье
27
Леруа
27
Леруа
10
Саванье
10
Хазри
45
Мавидиди
45
Мавидиди
10
Хазри
Остались в запасе
Нант
Монпелье
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Сантьяго Энеме
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Димитри Берто
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Сантьяго Энеме
ЦП
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Монпелье
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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