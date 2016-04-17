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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монпелье
Нант - Монпелье: обзор матча 17 апреля 2016
Нант
17.04.2016, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 2
Завершен
Монпелье
23'
Б. Дабо
71'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Монпелье
89'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
С. Камара
Замена
Х. М'Лааб
️️️️
О. Вискаррондо
81'
71'
ГОЛ! 0:2!
Э. Скири
60'
Желтая карточка
Д. Конгре
Замена
А. Томассон
️️️️
Адриан
45'
Замена
Ж. Илоки
️️️️
Р. Гомис
45'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
45'
43'
Желтая карточка
Ж. Журдрен
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дабо
Пас отдал
К. Нинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
37
Адриан
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Нант
17
Антони Валонгва
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
39
Хишам М'Лааб
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
10
Себастиен Вутрич
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
4-1-4-1
1
Дюпе
33
Леньяни
4
Вискаррондо
26
Джиджи
15
Дюбуа
20
Туре
30
Жилле
6
Гомис
11
Бедойя
37
Адриан
22
Сала
4-1-2-1-2
16
Журдрен
44
Реми
4
Хилтон
3
Конгре
21
Руссийон
6
Скири
6
Дабо
8
Мартен
10
Будебуз
19
Камара
29
Нинга
4
Вискаррондо
39
М'Лааб
39
М'Лааб
4
Вискаррондо
6
Гомис
20
Илоки
20
Илоки
6
Гомис
37
Адриан
28
Томассон
28
Томассон
37
Адриан
19
Камара
9
Ятабаре
9
Ятабаре
19
Камара
Остались в запасе
Нант
Монпелье
7
Абдулайе Туре
ОП
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Антони Валонгва
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
21
Джамель Бакар
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
10
Себастиен Вутрич
ЦП
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Антони Валонгва
ЦЗ
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
10
Себастиен Вутрич
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Нант - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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