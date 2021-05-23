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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монпелье
Нант - Монпелье: обзор матча 23 мая 2021
Нант
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 2
Завершен
Монпелье
33'
Р. Коло Муани
30'
Г. Лаборд
76'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Монпелье
Желтая карточка
Л. Бляс
90'
+2
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Д. Аппиа
85'
Замена
Р. Эмон
️️️️
И. Луза
85'
85'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
С. Мавидиди
84'
Замена
️️️️
Ж. Шотар
Желтая карточка
М. Коко
82'
76'
ГОЛ! 1:2!
А. Делор
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
75'
Замена
А. Жиротто
️️️️
К. Кулибали
75'
45'
+1
Желтая карточка
А. Суке
ГОЛ! 1:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
К. Кулибали
33'
30'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
29'
Пенальти не реализован!
А. Делор
25'
Замена
М. Ристич
️️️️
Д. Конгре
18'
Желтая карточка
В. Хилтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
13
Жорис Шотар
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
26
Сами Бенчама
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Лафон
8
Аппиа
21
Кастеллетто
5
Паллуа
14
Корчиа
4
Чиривелья
26
Луза
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
17
Кулибали
3-4-3
16
Берто
3
Конгре
4
Хилтон
31
Коцца
2
Суке
6
Ле Таллек
13
Шотар
10
Самбья
9
Лаборд
45
Мавидиди
9
Делор
8
Аппиа
22
Траоре
22
Траоре
8
Аппиа
17
Кулибали
5
Жиротто
5
Жиротто
17
Кулибали
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
26
Луза
9
Эмон
9
Эмон
26
Луза
3
Конгре
23
Ристич
23
Ристич
3
Конгре
45
Мавидиди
32
Шкулетич
32
Шкулетич
45
Мавидиди
Остались в запасе
Нант
Монпелье
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
Главный тренер
Раймон Доменек
1
Матис Карвальо
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Нант - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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