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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Нант
Монпелье - Нант: обзор матча 09 сентября 2017
Монпелье
09.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 1
Завершен
Нант
76'
Д. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Нант
Красная карточка
Д. Сио
84'
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карлос
42'
Желтая карточка
Э. Сала
Желтая карточка
Н. Мукиэле
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Кевин Берижо
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Рубен Агилар
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Леком
21
Руссийон
4
Хилтон
3
Мендеш
20
Мукиэле
6
Ласн
6
Скири
7
Мбенза
93
Иконе
13
Сио
9
Берижо
3-3-1-1-1
16
Тэтэрушану
5
Паллуа
34
Карлос
26
Джиджи
15
Дюбуа
7
Туре
6
Лима
20
Илоки
28
Томассон
22
Сала
Остались в запасе
Монпелье
Нант
20
Киган Долли
ЛВ
20
Рубен Агилар
ПЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
20
Рубен Агилар
ПЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Монпелье - Нант
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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