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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Марсель
Монпелье - Марсель: обзор матча 02 января 2023
Монпелье
02.01.2023, понедельник, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
90+1'
Т. Саванье (П)
47'
Н. Тавареш
61'
М. Эстеве (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Марсель
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Саванье
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Лопес
87'
Красная карточка
Н. Тавареш
Желтая карточка
К. Жульен
86'
84'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
А. Санчес
Замена
В. Жермен
️️️️
Э. Ваи
82'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
78'
Замена
А. Суке
️️️️
Ф. Сако
78'
66'
Замена
Л. Балерди
️️️️
Э. Байи
66'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Д. Пайет
66'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ж. Верету
Замена
Б. Макуана
️️️️
А. Норден
63'
Замена
Н. Коцца
️️️️
Ф. Мауасса
63'
61'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Эстеве
Желтая карточка
Д. Ферри
52'
47'
ГОЛ! 0:1!
Н. Тавареш
25'
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
7'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
3-4-1-2
1
Омлин
27
Мауасса
6
Жульен
77
Сако
3
Эстеве
27
Леруа
10
Саванье
4
Ферри
70
Норден
11
Ваи
45
Мавидиди
3-2-2-2-1
13
Лопес
23
Колашинац
99
Мбемба
3
Байи
92
Клосс
17
Тавареш
17
Верету
21
Ронжье
7
Ундер
10
Пайет
4
Санчес
27
Мауасса
31
Коцца
31
Коцца
27
Мауасса
77
Сако
2
Суке
2
Суке
77
Сако
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
70
Норден
2
Макуана
2
Макуана
70
Норден
11
Ваи
98
Жермен
98
Жермен
11
Ваи
3
Байи
26
Балерди
26
Балерди
3
Байи
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
17
Верету
18
Гуйе
18
Гуйе
17
Верету
10
Пайет
6
Гендузи
6
Гендузи
10
Пайет
4
Санчес
9
Дьенг
9
Дьенг
4
Санчес
Остались в запасе
Монпелье
Марсель
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Монпелье - Марсель
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
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