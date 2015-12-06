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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монпелье
Марсель - Монпелье: обзор матча 06 декабря 2015
Марсель
06.12.2015, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
48'
Р. Кабелла
72'
Б. Сарр
32'
К. Нинга
56'
К. Нинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монпелье
90'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Р. Будебуз
89'
Замена
М. Сансон
️️️️
Б. Дабо
Замена
Л. Силва
️️️️
А. Баррада
82'
79'
Замена
С. Камара
️️️️
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 2:2!
Б. Сарр
Пас отдал
Д. Н'Куду
72'
56'
ГОЛ! 1:2!
К. Нинга
49'
Желтая карточка
К. Нинга
ГОЛ! 1:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
М. Батшуайи
48'
Замена
Б. Менди
️️️️
Х. Манкильо
45'
Замена
Б. Сарр
️️️️
А. Ромао
45'
Желтая карточка
М. Батшуайи
40'
Желтая карточка
А. Ромао
36'
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Нинга
Пас отдал
Р. Будебуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
8
Морган Сансон
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Манданда
63
Н'Кулу
21
Джа-Джедже
4
Рекик
22
Манкильо
22
Исла
10
Баррада
15
Ромао
14
Н'Куду
5
Кабелла
44
Батшуайи
3-2-2-1-1
1
Пьонье
12
Депланье
4
Хилтон
3
Конгре
21
Руссийон
5
Бенсебаини
6
Дабо
8
Мартен
10
Будебуз
29
Нинга
22
Манкильо
23
Менди
23
Менди
22
Манкильо
15
Ромао
70
Сарр
70
Сарр
15
Ромао
10
Баррада
16
Силва
16
Силва
10
Баррада
10
Будебуз
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
10
Будебуз
6
Дабо
8
Сансон
8
Сансон
6
Дабо
5
Бенсебаини
19
Камара
19
Камара
5
Бенсебаини
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
23
Жамель Саихи
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
23
Жамель Саихи
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Марсель - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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