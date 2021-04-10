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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Марсель
Монпелье - Марсель: обзор матча 10 апреля 2021
Монпелье
10.04.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 3
Завершен
Марсель
1'
А. Делор
47'
Г. Лаборд
90+4'
Г. Лаборд
43'
А. Милик
45+1'
П. Гуйе
71'
Л. Перрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Марсель
ГОЛ! 3:3!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Суке
90'
+4
89'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Ф. Товен
89'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
А. Милик
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Ф. Мойе
86'
Замена
М. Ристич
️️️️
Н. Коцца
86'
82'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Д. Пайет
Замена
А. Суке
️️️️
Ж. Самбья
79'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
79'
Желтая карточка
Д. Ферри
76'
71'
ГОЛ! 2:3!
Л. Перрен
Пас отдал
Д. Пайет
64'
Замена
Л. Перрен
️️️️
Л. Энрике
62'
Красная карточка
Д. Чалета-Цар
54'
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 2:2!
Г. Лаборд
Пас отдал
Д. Ферри
47'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
П. Гуйе
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Милик
Пас отдал
Б. Камара
40'
Желтая карточка
Ф. Товен
Желтая карточка
Ф. Мойе
8'
ГОЛ! 1:0!
А. Делор
Пас отдал
Д. Ферри
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
13
Жорис Шотар
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
31
Уго Бертелли
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-1-3
1
Омлин
4
Хилтон
3
Конгре
31
Коцца
10
Самбья
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
45
Мавидиди
4-2-3-1
30
Манданда
14
Лирола
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
26
Балерди
8
Камара
18
Гуйе
10
Товен
10
Пайет
11
Энрике
30
Милик
31
Коцца
23
Ристич
23
Ристич
31
Коцца
10
Самбья
2
Суке
2
Суке
10
Самбья
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
91
Мойе
32
Шкулетич
32
Шкулетич
91
Мойе
11
Энрике
5
Перрен
5
Перрен
11
Энрике
10
Пайет
27
Кюизанс
27
Кюизанс
10
Пайет
10
Товен
10
Нтчам
10
Нтчам
10
Товен
30
Милик
9
Бенедетто
9
Бенедетто
30
Милик
Остались в запасе
Монпелье
Марсель
16
Димитри Берто
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Киган Долли
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
31
Уго Бертелли
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Киган Долли
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
31
Уго Бертелли
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Монпелье - Марсель
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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