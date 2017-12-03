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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Марсель
Монпелье - Марсель: обзор матча 03 декабря 2017
Монпелье
03.12.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
29'
Д. Сио
45'
Ф. Товен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Марсель
52'
Желтая карточка
Ж. Амави
Желтая карточка
П. Мендеш
45'
+1
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Товен
Желтая карточка
С. Сессеньон
42'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сио
29'
20'
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
П. Ласн
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
3-4-2-1
23
Леком
20
Мукиэле
4
Хилтон
3
Мендеш
21
Руссийон
6
Ласн
6
Скири
20
Агилар
7
Мбенза
29
Сессеньон
13
Сио
4-1-2-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
5
Абденнур
23
Рами
23
Амави
14
Густаво
99
Ангисса
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
98
Жермен
Остались в запасе
Монпелье
Марсель
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монпелье - Марсель
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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