Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монпелье
Марсель - Монпелье: обзор матча 27 января 2017
Марсель
27.01.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
5 : 1
Завершен
Монпелье
4'
Б. Гомис
19'
Б. Гомис
38'
Роланду
77'
Б. Гомис
87'
Ф. Товен (П)
49'
Р. Будебуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монпелье
87'
Красная карточка
В. Реми
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Ф. Товен
87'
86'
Желтая карточка
С. Сессеньон
Замена
Б. Сарр
️️️️
Б. Гомис
85'
82'
Замена
Л. Покорны
️️️️
С. Мунье
Желтая карточка
Дория
80'
Замена
М. Сансон
️️️️
М. Лопес
77'
ГОЛ! 4:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Ф. Товен
77'
Замена
Дория
️️️️
П. Эвра
72'
49'
ГОЛ! 3:1!
Р. Будебуз
ГОЛ! 3:0!
Роланду
38'
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Р. Кабелла
19'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Р. Кабелла
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Стефан Сессеньон
ПП
9
Стив Мунье
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
33
Александр Ллове
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-3-2-1
16
Пеле
27
Эвра
6
Роланду
16
Фанни
2
Сакаи
99
Ангисса
21
Ванкер
20
Лопес
5
Кабелла
10
Товен
18
Гомис
3-2-1-1-1
1
Пьонье
4
Хилтон
44
Реми
21
Руссийон
6
Ласн
6
Скири
29
Сессеньон
10
Будебуз
9
Мунье
27
Эвра
21
Дория
21
Дория
27
Эвра
18
Гомис
70
Сарр
70
Сарр
18
Гомис
20
Лопес
8
Сансон
8
Сансон
20
Лопес
9
Мунье
29
Покорны
29
Покорны
9
Мунье
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
33
Александр Ллове
ЦФ
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
33
Александр Ллове
ЦФ
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Марсель - Монпелье
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Марсель
Монпелье
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+