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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монпелье
Марсель - Монпелье: обзор матча 21 сентября 2019
Марсель
21.09.2019, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
74'
В. Жермен
17'
Б. Сарр (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монпелье
Вторая желтая
Д. Пайет
90'
+3
Желтая карточка
Д. Пайет
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
Д. Ферри
Красная карточка
Б. Камара
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Жермен
74'
Желтая карточка
К. Строотман
66'
59'
Желтая карточка
П. Мендеш
44'
Желтая карточка
А. Ойонго
22'
Желтая карточка
А. Суке
Желтая карточка
Ж. Амави
19'
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Валантен Ронжье
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Манданда
23
Амави
27
Гонсалес
70
Сарр
8
Камара
8
Строотман
8
Сансон
20
Лопес
10
Пайет
98
Жермен
9
Бенедетто
3-3-1-1-2
28
Рульи
3
Мендеш
31
Коцца
4
Хилтон
2
Суке
6
Ле Таллек
8
Ойонго
4
Ферри
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Монпелье
3
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
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