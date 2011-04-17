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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Марсель
Монпелье - Марсель: обзор матча 17 апреля 2011
Монпелье
17.04.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
64'
О. Жиру
69'
А. Жиньяк
81'
Т. Тайво (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Марсель
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Р. Пито
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Тайво
Вторая желтая
А. Эль-Каутари
Красная карточка
Л. Реми
Замена
Ж. Дернес
️️️️
Ж. Марво
ГОЛ! 1:1!
А. Жиньяк
Пас отдал
Б. Шейру
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Ж. Марво
Желтая карточка
А. Айю
Замена
А. Айю
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Ш. Каборе
️️️️
С. Мбиа
Замена
М. Эстрада
️️️️
Д. Утака
Желтая карточка
А. Эль-Каутари
Желтая карточка
С. Мбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
13
Марко Эстрада
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
4-3-1-2
16
Журдрен
2
Бокали
4
Эль-Каутари
2
Янга-Мбива
6
Марво
14
Пито
19
Женешам
20
Бельханда
7
Утака
9
Жиру
19
Камара
4-3-1-2
30
Манданда
5
Хайнце
20
Диавара
16
Фанни
0
Тайво
8
Шейру
27
Гонсалес
25
Мбиа
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
14
Реми
6
Марво
20
Дернес
20
Дернес
6
Марво
14
Пито
21
Стамбули
21
Стамбули
14
Пито
7
Утака
13
Эстрада
13
Эстрада
7
Утака
25
Мбиа
77
Каборе
77
Каборе
25
Мбиа
27
Гонсалес
7
Абриэль
7
Абриэль
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
24
Айю
24
Айю
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Монпелье
Марсель
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Монпелье - Марсель
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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