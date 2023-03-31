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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монпелье
Марсель - Монпелье: обзор матча 31 марта 2023
Марсель
31.03.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
44'
М. Гендузи (П)
12'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Монпелье
Желтая карточка
С. Жиго
82'
81'
Желтая карточка
В. Жермен
80'
Замена
В. Жермен
️️️️
Э. Ваи
Замена
Д. Пайет
️️️️
Р. Малиновский
76'
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
76'
76'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Л. Леруа
61'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
А. Норден
Замена
Д. Ундер
️️️️
Витинья
59'
Замена
Ч. Мбемба
️️️️
М. Гендузи
59'
46'
Замена
Э. Чато
️️️️
Ф. Сако
Желтая карточка
Ж. Верету
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гендузи
44'
42'
Желтая карточка
М. Сахо
22'
Замена
️️️️
К. Куяте
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Норден
Пас отдал
Э. Ваи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
27
Лео Леруа
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Пау Лопес
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
8
Edvin Bongemba
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-3-1-2
36
Бланко
23
Колашинац
17
Тавареш
2
Жиго
92
Клосс
17
Верету
6
Гендузи
21
Ронжье
17
Малиновский
9
Витинья
4
Санчес
4-1-2-1-2
23
Леком
6
Жульен
4
Куяте
12
Сахо
4
Силла
13
Шотар
27
Леруа
10
Саванье
70
Норден
11
Ваи
10
Хазри
17
Малиновский
10
Пайет
10
Пайет
17
Малиновский
6
Гендузи
99
Мбемба
99
Мбемба
6
Гендузи
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
9
Витинья
7
Ундер
7
Ундер
9
Витинья
Сако
90
Чато
90
Чато
Сако
77
Сако
77
Сако
27
Леруа
8
Фаяд
8
Фаяд
27
Леруа
70
Норден
45
Мавидиди
45
Мавидиди
70
Норден
11
Ваи
98
Жермен
98
Жермен
11
Ваи
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Пау Лопес
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
21
Бингуру Камара
ВР
2
Тибо Варгас
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
8
Edvin Bongemba
ЦФ
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Пау Лопес
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
2
Тибо Варгас
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
8
Edvin Bongemba
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Марсель - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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