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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Марсель
Монпелье - Марсель: обзор матча 02 февраля 2016
Монпелье
02.02.2016, вторник, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
68'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Марсель
90'
Желтая карточка
П. Де Челье
86'
Замена
П. Де Челье
️️️️
Р. Кабелла
86'
Желтая карточка
Р. Кабелла
Замена
Д. Бакар
️️️️
В. Реми
85'
Желтая карточка
Ж. Саихи
83'
Замена
Ж. Саихи
️️️️
М. Депланье
76'
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Куду
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Р. Бенсебаини
67'
59'
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
А. Рабийяр
Желтая карточка
Ж. Мартен
52'
31'
Желтая карточка
А. Рабийяр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
6
Эйе Скири
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Марсель
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
3-2-2-1-2
1
Пьонье
4
Хилтон
12
Депланье
3
Конгре
5
Бенсебаини
44
Реми
6
Дабо
8
Мартен
10
Будебуз
9
Ятабаре
19
Камара
3-2-2-1-1
30
Манданда
21
Джа-Джедже
63
Н'Кулу
6
Роланду
22
Манкильо
70
Сарр
14
Н'Куду
15
Ромао
5
Кабелла
28
Рабийяр
44
Реми
21
Бакар
21
Бакар
44
Реми
5
Бенсебаини
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
5
Бенсебаини
12
Депланье
23
Саихи
23
Саихи
12
Депланье
5
Кабелла
29
Де Челье
29
Де Челье
5
Кабелла
28
Рабийяр
7
Алессандрини
7
Алессандрини
28
Рабийяр
Остались в запасе
Монпелье
Марсель
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Эйе Скири
ОП
9
Кевин Берижо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
99
Франк Ангисса
ЦП
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Эйе Скири
ОП
9
Кевин Берижо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Монпелье - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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