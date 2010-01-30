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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Марсель
Монпелье - Марсель: обзор матча 30 января 2010
Монпелье
30.01.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
49'
К. Аит-Фана
77'
Б. Шейру (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Марсель
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
К. Аит-Фана
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Шейру
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ф. Абриэль
Замена
Ж. Саихи
️️️️
С. Камара
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
Б. Коне
Желтая карточка
С. Женешам
Желтая карточка
Б. Коне
ГОЛ! 1:0!
К. Аит-Фана
Желтая карточка
С. Камара
Желтая карточка
В. Хилтон
Желтая карточка
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Р. Пито
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
14
Ромейн Пито
(К)
ЛП
19
Сирил Женешам
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ПП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
4
Виторино Хилтон
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Бакари Коне
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
21
Папе М'Боу
ЦП
22
Кирил Руль
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
4-4-2
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
4
Спахич
6
Марво
14
Пито
19
Женешам
8
Коста
31
Монтаньо
19
Камара
18
Аит-Фана
4-3-1-2
30
Манданда
8
Шейру
20
Диавара
21
Боннар
4
Хилтон
7
Абриэль
77
Каборе
25
Мбиа
8
Бен Арфа
76
Ньянг
14
Коне
19
Камара
23
Саихи
23
Саихи
19
Камара
18
Аит-Фана
20
Бельханда
20
Бельханда
18
Аит-Фана
14
Коне
27
Гонсалес
27
Гонсалес
14
Коне
7
Абриэль
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Абриэль
Остались в запасе
Монпелье
Марсель
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
21
Папе М'Боу
ЦП
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Монпелье - Марсель
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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