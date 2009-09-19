Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монпелье
Марсель - Монпелье: обзор матча 19 сентября 2009
Марсель
19.09.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 6 тур
4 : 2
Завершен
Монпелье
32'
Л. Гонсалес
34'
М. Ньянг
38'
Э. Сиссе
75'
Ю. Бельханда
88'
С. Камара (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монпелье
+1
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Камара
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Марво
ГОЛ! 3:1!
Ю. Бельханда
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
️️️️
К. Аит-Фана
Замена
К. Коллен
️️️️
С. Женешам
Замена
К. Руль
️️️️
Т. Тайво
ГОЛ! 3:0!
Э. Сиссе
Пас отдал
Ф. Абриэль
ГОЛ! 2:0!
М. Ньянг
ГОЛ! 1:0!
Л. Гонсалес
Пас отдал
М. Ньянг
12'
Желтая карточка
Т. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЛП
7
Фабрис Абриэль
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
11
Брандао
ПП
27
Лучо Гонсалес
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЛЗ
34
Ненад Джодич
(К)
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
8
Тино Коста
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
20
Юнес Бельханда
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Кирил Руль
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
8
Филипп Делайе
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-4-2
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
20
Диавара
21
Боннар
22
Сиссе
7
Абриэль
8
Шейру
11
Брандао
76
Ньянг
27
Гонсалес
4-4-2
16
Журдрен
6
Марво
34
Джодич
4
Спахич
2
Янга-Мбива
19
Женешам
8
Коста
14
Пито
20
Дернес
20
Бельханда
31
Монтаньо
0
Тайво
22
Руль
22
Руль
0
Тайво
27
Гонсалес
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
27
Гонсалес
76
Ньянг
23
Морьентес
23
Морьентес
76
Ньянг
19
Женешам
0
Коллен
0
Коллен
19
Женешам
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
6
Марво
19
Камара
19
Камара
6
Марво
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Эрик Геретс
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
Остались в запасе
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Марсель - Монпелье
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Марсель
Монпелье
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+