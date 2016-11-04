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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Марсель
Монпелье - Марсель: обзор матча 04 ноября 2016
Монпелье
04.11.2016, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 1
Завершен
Марсель
4'
Р. Будебуз
36'
Р. Будебуз
57'
С. Мунье
52'
Л. Пьонье (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Марсель
Замена
Ж. Марво
️️️️
Р. Будебуз
90'
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
М. Депланье
89'
76'
Замена
А. Рабийяр
️️️️
К. Н'Жи
Желтая карточка
М. Депланье
69'
Замена
П. Ласн
️️️️
С. Камара
62'
ГОЛ! 3:1!
С. Мунье
Пас отдал
М. Сансон
57'
52'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Л. Пьонье
45'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Р. Кабелла
45'
Замена
Х. Сакаи
️️️️
Р. Фанни
ГОЛ! 2:0!
Р. Будебуз
36'
28'
Желтая карточка
М. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Р. Будебуз
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
8
Морган Сансон
ПП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
20
Максим Лопес
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
7
Ромэйн Алессандрини
ЛФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
9
Кевин Берижо
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пьонье
21
Руссийон
12
Депланье
4
Хилтон
3
Сент-Руф
6
Скири
29
Сессеньон
8
Сансон
10
Будебуз
9
Мунье
19
Камара
4-2-3-1
16
Пеле
16
Фанни
6
Роланду
21
Дория
12
Бедимо
20
Лопес
19
Диарра
10
Товен
5
Кабелла
9
Н'Жи
7
Алессандрини
19
Камара
6
Ласн
6
Ласн
19
Камара
10
Будебуз
6
Марво
6
Марво
10
Будебуз
12
Депланье
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
12
Депланье
9
Н'Жи
28
Рабийяр
28
Рабийяр
9
Н'Жи
5
Кабелла
99
Ангисса
99
Ангисса
5
Кабелла
16
Фанни
2
Сакаи
2
Сакаи
16
Фанни
Остались в запасе
Монпелье
Марсель
18
Морган Поти
ЛЗ
30
Джонатан Лигали
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
18
Морган Поти
ЛЗ
30
Джонатан Лигали
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Монпелье - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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