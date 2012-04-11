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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монпелье
Марсель - Монпелье: обзор матча 11 апреля 2012
Марсель
11.04.2012, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 3
Завершен
Монпелье
33'
С. Мбиа
7'
Ю. Бельханда (П)
49'
О. Жиру
70'
Ю. Бельханда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монпелье
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Ж. Марво
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
А. Айю
Замена
А. Айю
️️️️
Брандао
ГОЛ! 1:3!
Ю. Бельханда
Пас отдал
О. Жиру
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Ж. Саихи
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Жиньяк
Замена
М. Амалфитано
️️️️
А. Диарра
Желтая карточка
Ж. Саихи
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Пас отдал
С. Камара
ГОЛ! 1:1!
С. Мбиа
Пас отдал
Брандао
Желтая карточка
А. Диарра
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Д. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЛВ
12
Алу Диарра
ОП
77
Шарль Каборе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
11
Брандао
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
(К)
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
13
Марко Эстрада
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
19
Сулейман Камара
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
29
Крис Н'Киасала
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
13
Траоре
63
Н'Кулу
25
Мбиа
16
Фанни
12
Диарра
77
Каборе
8
Шейру
10
Жиньяк
11
Брандао
10
Айю
4-2-3-1
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Хилтон
12
Бедимо
13
Эстрада
23
Саихи
19
Камара
20
Бельханда
7
Утака
9
Жиру
12
Диарра
31
Амалфитано
31
Амалфитано
12
Диарра
10
Жиньяк
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
11
Брандао
24
Айю
24
Айю
11
Брандао
19
Камара
6
Марво
6
Марво
19
Камара
23
Саихи
21
Стамбули
21
Стамбули
23
Саихи
20
Бельханда
5
Кабелла
5
Кабелла
20
Бельханда
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
29
Крис Н'Киасала
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Лоран Пьонье
ВР
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
29
Крис Н'Киасала
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Марсель - Монпелье
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн 19:55 (прямая)
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