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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монпелье
Марсель - Монпелье: обзор матча 10 апреля 2022
Марсель
10.04.2022, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
9'
Б. Дьенг
19'
Д. Ундер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Монпелье
90'
+2
Замена
Д. Берто
️️️️
С. Мавидиди
90'
Красная карточка
Й. Омлин
79'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
79'
Замена
Б. Макуана
️️️️
Д. Ферри
Замена
П. Лирола
️️️️
В. Ронжье
79'
Замена
С. Колашинац
️️️️
П. Гуйе
79'
66'
Желтая карточка
Л. Леруа
63'
Замена
В. Жермен
️️️️
Ф. Мойе
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Ундер
60'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Б. Дьенг
60'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Ундер
19'
18'
Желтая карточка
Д. Ферри
ГОЛ! 1:0!
Б. Дьенг
Пас отдал
А. Арит
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
5
Реми Кабелла
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Манданда
2
Салиба
14
Перес
15
Чалета-Цар
8
Камара
8
Жерсон
6
Гендузи
21
Ронжье
77
Арит
7
Ундер
9
Дьенг
3-4-1-2
1
Омлин
2
Суке
31
Коцца
12
Сахо
27
Леруа
4
Ферри
10
Саванье
3
Эстеве
91
Мойе
11
Ваи
45
Мавидиди
7
Ундер
10
Пайет
10
Пайет
7
Ундер
Гуйе
23
Колашинац
23
Колашинац
Гуйе
21
Ронжье
14
Лирола
14
Лирола
21
Ронжье
18
Гуйе
18
Гуйе
9
Дьенг
11
Энрике
11
Энрике
9
Дьенг
45
Мавидиди
16
Берто
16
Берто
45
Мавидиди
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
91
Мойе
98
Жермен
98
Жермен
91
Мойе
4
Ферри
2
Макуана
2
Макуана
4
Ферри
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Марсель - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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