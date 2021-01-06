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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монпелье
Марсель - Монпелье: обзор матча 06 января 2021
Марсель
06.01.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 1
Завершен
Монпелье
41'
Н. Радоньич
80'
Д. Пайет
84'
В. Жермен
53'
Ф. Мойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монпелье
85'
Замена
В. Хилтон
️️️️
М. Ристич
ГОЛ! 3:1!
В. Жермен
Пас отдал
С. Хауи
84'
ГОЛ! 2:1!
Д. Пайет
Пас отдал
Б. Камара
80'
Замена
С. Хауи
️️️️
Ю. Нагатомо
79'
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Бенедетто
79'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Н. Радоньич
73'
73'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Ж. Шотар
Замена
К. Строотман
️️️️
М. Кюизанс
65'
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
Д. Ферри
46'
Замена
К. Долли
️️️️
Ю. Ил-Лок
ГОЛ! 1:0!
Н. Радоньич
Пас отдал
Ф. Товен
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Манданда
5
Нагатомо
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
18
Гуйе
8
Камара
27
Кюизанс
28
Радоньич
10
Товен
9
Бенедетто
4-1-1-2-2
1
Омлин
10
Самбья
31
Коцца
3
Конгре
23
Ристич
13
Шотар
4
Ферри
91
Мойе
73
Юн Ил-Лок
9
Лаборд
9
Делор
28
Радоньич
10
Пайет
10
Пайет
28
Радоньич
27
Кюизанс
8
Строотман
8
Строотман
27
Кюизанс
5
Нагатомо
10
Хауи
10
Хауи
5
Нагатомо
9
Бенедетто
98
Жермен
98
Жермен
9
Бенедетто
73
Юн Ил-Лок
20
Долли
20
Долли
73
Юн Ил-Лок
23
Ристич
4
Хилтон
4
Хилтон
23
Ристич
13
Шотар
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
13
Шотар
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
11
Элье Ваи
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
Остались в запасе
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
11
Элье Ваи
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Марсель - Монпелье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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