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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монпелье
Марсель - Монпелье: обзор матча 24 мая 2019
Марсель
24.05.2019, пятница, 22:05
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
56'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монпелье
Желтая карточка
Т. Губочан
89'
Красная карточка
М. Балотелли
87'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
В. Жермен
56'
Желтая карточка
М. Сансон
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
37
Бриан Пасси
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
2-1-3-3-1
16
Пеле
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
14
Густаво
20
Лопес
8
Строотман
8
Сансон
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
3-4-2
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
2
Агилар
6
Ласн
6
Ле Таллек
8
Ойонго
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Стив Манданда
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
37
Бриан Пасси
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Стив Манданда
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
37
Бриан Пасси
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Монпелье
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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