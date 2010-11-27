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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монпелье
Марсель - Монпелье: обзор матча 27 ноября 2010
Марсель
27.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
4 : 0
Завершен
Монпелье
20'
Л. Гонсалес
27'
Б. Шейру
65'
М. Вальбуэна
90+2'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монпелье
ГОЛ! 4:0!
Л. Реми
Пас отдал
Т. Тайво
+2
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Р. Пито
Замена
Л. Реми
️️️️
Брандао
ГОЛ! 3:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
Л. Гонсалес
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Г. Бокали
Желтая карточка
Э. Спахич
Желтая карточка
Р. Пито
Желтая карточка
Э. Сиссе
ГОЛ! 2:0!
Б. Шейру
Пас отдал
Ш. Каборе
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
С. Женешам
ГОЛ! 1:0!
Л. Гонсалес
Пас отдал
Брандао
20'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
С. Аспиликуэта
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-4-2-1
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
3
Аспиликуэта
25
Мбиа
8
Шейру
27
Гонсалес
22
Сиссе
24
Айю
28
Вальбуэна
11
Брандао
4-3-3
16
Журдрен
2
Бокали
4
Спахич
2
Янга-Мбива
6
Марво
19
Женешам
14
Пито
20
Дернес
9
Жиру
18
Аит-Фана
99
Кабзе
3
Аспиликуэта
77
Каборе
77
Каборе
3
Аспиликуэта
27
Гонсалес
7
Абриэль
7
Абриэль
27
Гонсалес
11
Брандао
14
Реми
14
Реми
11
Брандао
19
Женешам
4
Эль-Каутари
4
Эль-Каутари
19
Женешам
14
Пито
21
Стамбули
21
Стамбули
14
Пито
2
Бокали
20
Бельханда
20
Бельханда
2
Бокали
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Лоран Пьонье
ВР
23
Жамель Саихи
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
23
Жамель Саихи
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Марсель - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Велодром
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