4 мая на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» пройдет матч 32-го тура Лиги 1 между «Брестом» и «Монпелье». Обе команды переживают сложный отрезок сезона: хозяева не могут победить три игры подряд, а гости не знают вкуса побед уже 11 матчей. Несмотря на это, «Брест» продолжает забивать в каждой встрече, демонстрируя атакующую игру, а «Монпелье» испытывает серьезные трудности как в нападении, так и в защите. Эта игра станет важной для обеих команд в борьбе за места вне зоны вылета, и ожидается, что хозяева будут доминировать за счет лучшей результативности.
«Брест»
«Брест» занимает 9-е место с 44 очками и отличается высокой результативностью: за последние 5 матчей команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру), но и оборона уязвима – 13 пропущенных мячей за тот же отрезок. Лучший бомбардир Людовик Ажорк продолжает быть ключевой фигурой атаки с 13 голами в 40 матчах. Команда забивает в 5 матчах подряд, но при этом допускает ошибки в защите, пропуская в каждом из этих поединков. Такой баланс делает «Брест» командой, способной как удивить атакой, так и дать шансы сопернику.
«Монпелье»
«Монпелье» идет на 18-м месте с 16 очками, не выигрывая уже 11 матчей подряд. Атака команды слаба – всего 1 гол за последние 5 игр (0.20 в среднем), а оборона пропускает стабильно – 10 голов за тот же период (в среднем 2.00 за игру). Модибо Саньян, лучший бомбардир с двумя голами в 26 матчах, явно не вытягивает на себе линию нападения. «Монпелье» не забивает в 7 из 9 последних матчей, что подчеркивает глубокий кризис атакующих действий.
Факты о командах
«Брест»
- Забивает в 5 последних матчах
- Пропускает в 5 последних матчах
- Забивает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)
«Монпелье»
- Не выигрывает в 11 последних матчах
- Забивает в среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Не забивает в 7 из 9 последних матчей
Прогноз на матч «Брест» – «Монпелье»
Учитывая статистику, «Брест» выглядит явным фаворитом благодаря высокой результативности и относительно более сбалансированной игре, несмотря на слабую оборону. «Монпелье» же пребывает в глубоком кризисе: атака практически не работает, а оборона регулярно ошибается. Ожидается, что хозяева будут доминировать и забьют как минимум дважды. Гости вряд ли смогут навязать борьбу, учитывая их беспомощность впереди. Оптимальным вариантом выглядит победа «Бреста» с разницей в два мяча.
- Точный счет 2:0 в пользу «Бреста» – коэффициент 6.50
- Победа «Брест» – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Брест» больше 1.5 – коэффициент 1.80