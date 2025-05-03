4 мая на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» пройдет матч 32-го тура Лиги 1 между «Брестом» и «Монпелье». Обе команды переживают сложный отрезок сезона: хозяева не могут победить три игры подряд, а гости не знают вкуса побед уже 11 матчей. Несмотря на это, «Брест» продолжает забивать в каждой встрече, демонстрируя атакующую игру, а «Монпелье» испытывает серьезные трудности как в нападении, так и в защите. Эта игра станет важной для обеих команд в борьбе за места вне зоны вылета, и ожидается, что хозяева будут доминировать за счет лучшей результативности.

«Брест»

«Брест» занимает 9-е место с 44 очками и отличается высокой результативностью: за последние 5 матчей команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру), но и оборона уязвима – 13 пропущенных мячей за тот же отрезок. Лучший бомбардир Людовик Ажорк продолжает быть ключевой фигурой атаки с 13 голами в 40 матчах. Команда забивает в 5 матчах подряд, но при этом допускает ошибки в защите, пропуская в каждом из этих поединков. Такой баланс делает «Брест» командой, способной как удивить атакой, так и дать шансы сопернику.

«Монпелье»

«Монпелье» идет на 18-м месте с 16 очками, не выигрывая уже 11 матчей подряд. Атака команды слаба – всего 1 гол за последние 5 игр (0.20 в среднем), а оборона пропускает стабильно – 10 голов за тот же период (в среднем 2.00 за игру). Модибо Саньян, лучший бомбардир с двумя голами в 26 матчах, явно не вытягивает на себе линию нападения. «Монпелье» не забивает в 7 из 9 последних матчей, что подчеркивает глубокий кризис атакующих действий.

Факты о командах

«Брест»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)

«Монпелье»

Не выигрывает в 11 последних матчах

Забивает в среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Не забивает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи 24% (4) 29% (5) 47% (8) 15 Забитых мячей 32 0.88 В среднем за матч 1.88 3:1 Крупнейшая победа 7:0 Самый результативный матч: 0:7 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 32 тур Брест 1 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 11 тур Монпелье 3 : 1 Брест Франция. Лига 1, 18 тур Брест 2 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 13 тур Монпелье 1 : 3 Брест Франция. Лига 1, 23 тур Монпелье 3 : 0 Брест Франция. Лига 1, 4 тур Брест 0 : 7 Монпелье Франция. Лига 1, 30 тур Монпелье 1 : 2 Брест Франция. Лига 1, 18 тур Брест 0 : 4 Монпелье Франция. Лига 1, 37 тур Монпелье 0 : 0 Брест Франция. Лига 1, 16 тур Брест 2 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 19 тур Монпелье 4 : 0 Брест Франция. Лига 1, 35 тур Монпелье 2 : 1 Брест Франция. Лига 1, 17 тур Брест 1 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 22 тур Монпелье 1 : 0 Брест Франция. Лига 1, 6 тур Брест 2 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 33 тур Монпелье 0 : 0 Брест Франция. Лига 1, 17 тур Брест 0 : 0 Монпелье

Прогноз на матч «Брест» – «Монпелье»

Учитывая статистику, «Брест» выглядит явным фаворитом благодаря высокой результативности и относительно более сбалансированной игре, несмотря на слабую оборону. «Монпелье» же пребывает в глубоком кризисе: атака практически не работает, а оборона регулярно ошибается. Ожидается, что хозяева будут доминировать и забьют как минимум дважды. Гости вряд ли смогут навязать борьбу, учитывая их беспомощность впереди. Оптимальным вариантом выглядит победа «Бреста» с разницей в два мяча.