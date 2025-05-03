Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Брест» – «Монпелье»: Лига 1, 4 мая 2025

03 мая 2025 10:46
Брест - Монпелье
04 мая 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 32 тур
Перейти в онлайн матча
6.5
Точный счет 2:0 в пользу «Бреста»
Сделать ставку

4 мая на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» пройдет матч 32-го тура Лиги 1 между «Брестом» и «Монпелье». Обе команды переживают сложный отрезок сезона: хозяева не могут победить три игры подряд, а гости не знают вкуса побед уже 11 матчей. Несмотря на это, «Брест» продолжает забивать в каждой встрече, демонстрируя атакующую игру, а «Монпелье» испытывает серьезные трудности как в нападении, так и в защите. Эта игра станет важной для обеих команд в борьбе за места вне зоны вылета, и ожидается, что хозяева будут доминировать за счет лучшей результативности.

«Брест»

«Брест» занимает 9-е место с 44 очками и отличается высокой результативностью: за последние 5 матчей команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру), но и оборона уязвима – 13 пропущенных мячей за тот же отрезок. Лучший бомбардир Людовик Ажорк продолжает быть ключевой фигурой атаки с 13 голами в 40 матчах. Команда забивает в 5 матчах подряд, но при этом допускает ошибки в защите, пропуская в каждом из этих поединков. Такой баланс делает «Брест» командой, способной как удивить атакой, так и дать шансы сопернику.

«Монпелье»

«Монпелье» идет на 18-м месте с 16 очками, не выигрывая уже 11 матчей подряд. Атака команды слаба – всего 1 гол за последние 5 игр (0.20 в среднем), а оборона пропускает стабильно – 10 голов за тот же период (в среднем 2.00 за игру). Модибо Саньян, лучший бомбардир с двумя голами в 26 матчах, явно не вытягивает на себе линию нападения. «Монпелье» не забивает в 7 из 9 последних матчей, что подчеркивает глубокий кризис атакующих действий.

Факты о командах

«Брест»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)

«Монпелье»

  • Не выигрывает в 11 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не забивает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи
24% (4)
29% (5)
47% (8)
15
Забитых мячей
32
0.88
В среднем за матч
1.88
3:1
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  0:7
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1 : 0
04.05.2025
Монпелье
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
3 : 1
10.11.2024
Брест
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 3
26.11.2023
Брест
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
3 : 0
12.02.2023
Брест
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
0 : 7
28.08.2022
Монпелье
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
1 : 2
03.04.2022
Брест
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
0 : 4
11.12.2021
Монпелье
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0 : 0
16.05.2021
Брест
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2 : 2
20.12.2020
Монпелье
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
4 : 0
21.12.2019
Брест
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
2 : 1
04.05.2013
Брест
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
1 : 2
12.12.2012
Монпелье
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 0
04.02.2012
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
2 : 2
17.09.2011
Монпелье
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0 : 0
01.05.2011
Брест
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
0 : 0
11.12.2010
Монпелье
Показать все

Прогноз на матч «Брест» – «Монпелье»

Учитывая статистику, «Брест» выглядит явным фаворитом благодаря высокой результативности и относительно более сбалансированной игре, несмотря на слабую оборону. «Монпелье» же пребывает в глубоком кризисе: атака практически не работает, а оборона регулярно ошибается. Ожидается, что хозяева будут доминировать и забьют как минимум дважды. Гости вряд ли смогут навязать борьбу, учитывая их беспомощность впереди. Оптимальным вариантом выглядит победа «Бреста» с разницей в два мяча.

  • Точный счет 2:0 в пользу «Бреста» – коэффициент 6.50
  • Победа «Брест» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Брест» больше 1.5 – коэффициент 1.80

6.5
Точный счет 2:0 в пользу «Бреста»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Монпелье Брест
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 