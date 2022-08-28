Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Монпелье
Брест - Монпелье: обзор матча 28 августа 2022
Брест
28.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 7
Завершен
Монпелье
6'
Ф. Мауасса
11'
В. Хазри
25'
Н. Коцца
64'
В. Жермен
84'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Монпелье
Замена
Й. Уронен
️️️️
М. Лаж
85'
84'
ГОЛ! 0:5!
В. Жермен
Пас отдал
Ф. Сако
71'
Желтая карточка
Л. Леруа
68'
Замена
Л. Леруа
️️️️
А. Норден
68'
Замена
А. Суке
️️️️
Ф. Мауасса
Замена
К. Дембеле
️️️️
Ю. Белаили
68'
64'
ГОЛ! 0:4!
В. Жермен
Пас отдал
Т. Сент-Люс
62'
Желтая карточка
А. Норден
55'
Замена
М. Эстеве
️️️️
Н. Коцца
54'
Замена
В. Жермен
️️️️
В. Хазри
Красная карточка
П. Лис-Мелу
50'
Замена
Ф. Онора
️️️️
У. Маньетти
46'
Замена
М. Камара
️️️️
Л. Брассье
46'
Замена
И. Слимани
️️️️
Ж. ле Дуарон
46'
25'
ГОЛ! 0:3!
Н. Коцца
11'
ГОЛ! 0:2!
В. Хазри
Пас отдал
Ф. Сако
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мауасса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
9
Франк Онора
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
3
Брассье
93
Дюверн
20
Дари
5
Шардонне
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
11
Белаили
28
Лаж
9
ле Дуарон
3-3-1-1-2
1
Омлин
17
Сент-Люс
31
Коцца
6
Жульен
77
Сако
13
Шотар
27
Мауасса
4
Ферри
70
Норден
10
Хазри
11
Ваи
28
Лаж
21
Уронен
21
Уронен
28
Лаж
3
Брассье
45
Камара
45
Камара
3
Брассье
8
Маньетти
9
Онора
9
Онора
8
Маньетти
11
Белаили
7
Дембеле
7
Дембеле
11
Белаили
9
ле Дуарон
19
Слимани
19
Слимани
9
ле Дуарон
27
Мауасса
2
Суке
2
Суке
27
Мауасса
31
Коцца
3
Эстеве
3
Эстеве
31
Коцца
70
Норден
27
Леруа
27
Леруа
70
Норден
10
Хазри
98
Жермен
98
Жермен
10
Хазри
Остались в запасе
Брест
Монпелье
1
Хоакин Бласкес
ВР
80
Янга Мбок
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Матис Карвальо
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
80
Янга Мбок
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Брест - Монпелье
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Монпелье
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
09:28
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
09:28
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+