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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Брест
Монпелье - Брест: обзор матча 16 мая 2021
Монпелье
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 0
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Брест
90'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Февр
Замена
Ж. Шотар
️️️️
С. Мавидиди
81'
Замена
М. Ристич
️️️️
Т. Саванье
80'
72'
Желтая карточка
Б. Шардонне
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
69'
50'
Желтая карточка
Х. Белькебла
42'
Желтая карточка
С. Мунье
Красная карточка
Ф. Мойе
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
26
Сами Бенчама
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Брест
1
Муез Хассен
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Берто
4
Хилтон
3
Конгре
31
Коцца
2
Суке
6
Ле Таллек
10
Саванье
91
Мойе
45
Мавидиди
9
Делор
9
Лаборд
4-2-2-2
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
93
Дюверн
5
Шардонне
15
Перро
93
Белькебла
8
Маньетти
9
Онора
21
Февр
9
Мунье
14
Шарбонье
10
Саванье
23
Ристич
23
Ристич
10
Саванье
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
45
Мавидиди
13
Шотар
13
Шотар
45
Мавидиди
21
Февр
7
Кардона
7
Кардона
21
Февр
Остались в запасе
Монпелье
Брест
1
Матис Карвальо
ВР
26
Сами Бенчама
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
26
Сами Бенчама
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Монпелье - Брест
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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