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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Монпелье
Брест - Монпелье: обзор матча 11 декабря 2021
Брест
11.12.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 4
Завершен
Монпелье
45+1'
Э. Ваи
47'
С. Мавидиди
60'
Ж. Самбья
84'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Монпелье
89'
Желтая карточка
Д. Ферри
89'
Замена
Л. Леруа
️️️️
С. Мавидиди
89'
Замена
Тулер
️️️️
Н. Коцца
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Р. Февр
85'
Желтая карточка
У. Маньетти
84'
84'
ГОЛ! 0:4!
В. Жермен
Пас отдал
Н. Джоаккини
Замена
Р. Саид
️️️️
С. Мунье
77'
Замена
П. Ласн
️️️️
Х. Белькебла
77'
77'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
А. Суке
71'
Замена
А. Ойонго
️️️️
М. Ристич
Желтая карточка
Р. Февр
62'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
61'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Л. Агум
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Самбья
Пас отдал
В. Жермен
47'
ГОЛ! 0:2!
С. Мавидиди
Пас отдал
А. Суке
46'
Замена
В. Жермен
️️️️
Э. Ваи
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Ваи
Пас отдал
Т. Саванье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
3
Брассье
93
Дюверн
29
Эрейе
18
Пьерр-Габриэль
6
Агум
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
9
ле Дуарон
9
Мунье
3-3-2-2
1
Омлин
2
Суке
12
Сахо
31
Коцца
10
Самбья
13
Шотар
23
Ристич
4
Ферри
10
Саванье
45
Мавидиди
11
Ваи
93
Белькебла
6
Ласн
6
Ласн
93
Белькебла
6
Агум
8
Маньетти
8
Маньетти
6
Агум
9
Мунье
19
Саид
19
Саид
9
Мунье
21
Февр
20
Баджи
20
Баджи
21
Февр
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
23
Ристич
8
Ойонго
8
Ойонго
23
Ристич
31
Коцца
3
Тулер
3
Тулер
31
Коцца
45
Мавидиди
27
Леруа
27
Леруа
45
Мавидиди
2
Суке
16
Джоаккини
16
Джоаккини
2
Суке
11
Ваи
98
Жермен
98
Жермен
11
Ваи
Остались в запасе
Брест
Монпелье
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Матис Карвальо
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Брест - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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