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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Брест
Монпелье - Брест: обзор матча 21 декабря 2019
Монпелье
21.12.2019, суббота, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
4 : 0
Завершен
Брест
13'
Г. Лаборд
30'
Т. Саванье (П)
56'
Г. Лаборд
83'
Ф. Мойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Брест
ГОЛ! 4:0!
Ф. Мойе
83'
ГОЛ! 3:0!
Г. Лаборд
56'
Желтая карточка
А. Делор
49'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Саванье
30'
28'
Желтая карточка
Б. Шардонне
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Брест
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
7
Кевин Майи
ЦФ
3-3-1-1-2
28
Рульи
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
8
Ойонго
6
Ле Таллек
2
Суке
10
Саванье
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
4-2-1-2
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
5
Шардонне
21
Кастеллетто
24
Бааль
6
Ласн
27
Диалло
22
Баттоккио
19
Менди
7
Кардона
Остались в запасе
Монпелье
Брест
10
Жуниор Самбья
ПЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Монпелье - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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