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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Брест
Монпелье - Брест: обзор матча 26 ноября 2023
Монпелье
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 3
Завершен
Брест
51'
Т. Саванье (П)
20'
М. Эстеве (АГ)
64'
М. Лаж
90+2'
К. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Брест
Желтая карточка
А. Адамс
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
К. Думбия
Пас отдал
А. Лебе
88'
Замена
А. Лебе
️️️️
У. Маньетти
88'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
М. Камара
Замена
А. Норден
️️️️
Ж. Шотар
82'
75'
Замена
К. Думбия
️️️️
Р. дель Кастильо
Замена
В. Хазри
️️️️
Х. Фаяд
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
М. Лаж
Пас отдал
С. Мунье
63'
Замена
М. Лаж
️️️️
Ж. ле Дуарон
63'
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Сатриано
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Саванье
51'
45'
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
30'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
Желтая карточка
Т. Саванье
24'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Эстеве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
(К)
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
19
Саша Делайе
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
11
Камори Думбия
АП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
3-1-4-1-1
23
Леком
17
Сент-Люс
4
Куяте
77
Сако
13
Шотар
4
Ферри
8
Фаяд
3
Эстеве
10
Саванье
11
Аль-Тамари
45
Адамс
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
26
Ле Кардинал
5
Шардонне
2
Локо
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
10
Сатриано
9
ле Дуарон
13
Шотар
70
Норден
70
Норден
13
Шотар
8
Фаяд
10
Хазри
10
Хазри
8
Фаяд
45
Камара
8
Мартен
8
Мартен
45
Камара
8
Маньетти
10
Лебе
10
Лебе
8
Маньетти
20
дель Кастильо
11
Думбия
11
Думбия
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
28
Лаж
28
Лаж
9
ле Дуарон
10
Сатриано
9
Мунье
9
Мунье
10
Сатриано
Остались в запасе
Монпелье
Брест
16
Димитри Берто
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Монпелье - Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Стад де ля Моссон
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