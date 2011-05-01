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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Брест
Монпелье - Брест: обзор матча 01 мая 2011
Монпелье
01.05.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 0
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Брест
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
Б. Лесомье
Желтая карточка
Ж. Марво
Замена
Б. Лесомье
️️️️
Т. Микола
Желтая карточка
М. Эстрада
Замена
Б. Стамбули
️️️️
М. Янга-Мбива
Замена
Н. Ру
️️️️
Д. Айите
Желтая карточка
Й. Бинь
Замена
Ж. Марво
️️️️
Р. Пито
Замена
С. Камара
️️️️
Х. Кабзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Брест
30
Стив Элана
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
99
Джонатан Айите
ЦФ
15
Томаш Микола
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
3-5-2
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
2
Бокали
20
Дернес
14
Пито
13
Эстрада
20
Бельханда
19
Женешам
9
Жиру
99
Кабзе
4-3-3
30
Элана
44
Байссе
2
Марсьяль
4
Кантари
21
Феррадж
23
Бинь
7
Лика
5
Эволо
39
Туре
15
Микола
99
Айите
14
Пито
6
Марво
6
Марво
14
Пито
2
Янга-Мбива
21
Стамбули
21
Стамбули
2
Янга-Мбива
99
Кабзе
19
Камара
19
Камара
99
Кабзе
15
Микола
19
Лесомье
19
Лесомье
15
Микола
99
Айите
26
Ру
26
Ру
99
Айите
Остались в запасе
Монпелье
Брест
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
23
Жамель Саихи
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
16
Гаэтан Денев
ВР
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
23
Жамель Саихи
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Монпелье - Брест
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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