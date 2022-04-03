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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Брест
Монпелье - Брест: обзор матча 03 апреля 2022
Монпелье
03.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 2
Завершен
Брест
90+3'
Т. Саванье (П)
79'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Брест
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Саванье
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Брассье
90'
Замена
Л. Агум
️️️️
Р. дель Кастильо
Замена
Б. Макуана
️️️️
С. Мавидиди
84'
Замена
С. Делайе
️️️️
В. Жермен
83'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Ж. Самбья
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Онора
66'
Желтая карточка
Б. Шардонне
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
64'
Желтая карточка
М. Сахо
33'
Желтая карточка
С. Мавидиди
32'
31'
Желтая карточка
К. Эрейе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Омлин
2
Суке
12
Сахо
10
Самбья
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
3
Эстеве
91
Мойе
98
Жермен
45
Мавидиди
3-3-1-2-1
40
Бизот
29
Эрейе
5
Шардонне
93
Дюверн
33
Фоссюрье
6
Ласн
3
Брассье
93
Белькебла
20
дель Кастильо
9
Онора
10
Сатриано
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
98
Жермен
19
Делайе
19
Делайе
98
Жермен
10
Самбья
16
Джоаккини
16
Джоаккини
10
Самбья
45
Мавидиди
2
Макуана
2
Макуана
45
Мавидиди
20
дель Кастильо
6
Агум
6
Агум
20
дель Кастильо
Остались в запасе
Монпелье
Брест
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Монпелье - Брест
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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