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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Брест
Монпелье - Брест: обзор матча 12 февраля 2023
Монпелье
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 0
Завершен
Брест
4'
К. Эрейе (АГ)
17'
Т. Саванье (П)
54'
Э. Ваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Брест
Замена
Э. Чато
️️️️
Ф. Мауасса
81'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Т. Саванье
81'
80'
Желтая карточка
К. Лала
74'
Желтая карточка
Ф. Лемарешаль
72'
Замена
К. Дембеле
️️️️
М. Камара
Замена
В. Жермен
️️️️
Э. Ваи
71'
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Норден
71'
64'
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
У. Маньетти
64'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
А. Элис
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Л. Леруа
64'
ГОЛ! 3:0!
Э. Ваи
54'
46'
Замена
Б. Локо
️️️️
А. Дари
Желтая карточка
Л. Леруа
45'
+3
27'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
С. Мунье
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Саванье
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Эрейе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
3-2-3-1-1
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
4
Куяте
27
Мауасса
77
Сако
10
Саванье
27
Леруа
4
Ферри
70
Норден
11
Ваи
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
29
Эрейе
20
Дари
3
Брассье
45
Камара
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
17
Элис
9
Мунье
9
ле Дуарон
27
Мауасса
90
Чато
90
Чато
27
Мауасса
27
Леруа
13
Шотар
13
Шотар
27
Леруа
10
Саванье
8
Фаяд
8
Фаяд
10
Саванье
11
Ваи
98
Жермен
98
Жермен
11
Ваи
70
Норден
10
Хазри
10
Хазри
70
Норден
20
Дари
2
Локо
2
Локо
20
Дари
8
Маньетти
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
8
Маньетти
17
Элис
93
Белькебла
93
Белькебла
17
Элис
9
Мунье
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
Мунье
45
Камара
7
Дембеле
7
Дембеле
45
Камара
Остались в запасе
Монпелье
Брест
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
1
Хоакин Бласкес
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
7
Тайрик Арконт
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
7
Тайрик Арконт
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Монпелье - Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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