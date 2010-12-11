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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Монпелье
Брест - Монпелье: обзор матча 11 декабря 2010
Брест
11.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Монпелье
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Ж. Дернес
Замена
Л. Туре
️️️️
Р. Пойе
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
С. Камара
️️️️
К. Аит-Фана
Желтая карточка
Р. Пито
Замена
Б. Феррадж
️️️️
М. Бру Апанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
7
Марио Лика
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Брест
30
Симон Понтдем
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-5-1
30
Элана
25
Даф
18
Апанга
44
Байссе
4
Кантари
19
Лесомье
7
Лика
5
Эволо
6
Груги
20
Пойе
26
Ру
4-1-3-2
16
Журдрен
4
Спахич
34
Джодич
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
21
Стамбули
20
Бельханда
14
Пито
20
Дернес
18
Аит-Фана
9
Жиру
18
Апанга
21
Феррадж
21
Феррадж
18
Апанга
20
Пойе
39
Туре
39
Туре
20
Пойе
20
Дернес
99
Кабзе
99
Кабзе
20
Дернес
18
Аит-Фана
19
Камара
19
Камара
18
Аит-Фана
Остались в запасе
Брест
Монпелье
15
Томаш Микола
ЦФ
30
Симон Понтдем
ВР
0
Фоди Траоре
ЦП
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
15
Томаш Микола
ЦФ
30
Симон Понтдем
ВР
0
Фоди Траоре
ЦП
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Остались в запасе
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Брест - Монпелье
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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