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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Монпелье
Брест - Монпелье: обзор матча 20 декабря 2020
Брест
20.12.2020, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
58'
Р. Филиппото
79'
Б. Шардонне
45+1'
Г. Лаборд
82'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Монпелье
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Р. Февр
89'
83'
Замена
М. Ристич
️️️️
Д. Конгре
83'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Н. Коцца
83'
Замена
Ю. Ил-Лок
️️️️
Ж. Шотар
82'
ГОЛ! 2:2!
А. Делор
Пас отдал
Ж. Самбья
ГОЛ! 2:1!
Б. Шардонне
Пас отдал
Р. Февр
79'
Замена
Ф. Онора
️️️️
Р. Филиппото
72'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
71'
66'
Желтая карточка
Ж. Шотар
65'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
65'
Замена
Д. Ферри
️️️️
К. Долли
ГОЛ! 1:1!
Р. Филиппото
Пас отдал
С. Мунье
58'
Желтая карточка
К. Эрейе
51'
Желтая карточка
Б. Шардонне
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Делор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
80
Янга Мбок
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
33
Adil Ben Achour
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-2-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
5
Шардонне
29
Эрейе
18
Пьерр-Габриэль
80
Мбок
93
Белькебла
12
Филиппото
21
Февр
7
Кардона
9
Мунье
3-3-2-2
1
Омлин
3
Конгре
31
Коцца
4
Хилтон
2
Суке
13
Шотар
3
Мендеш
91
Мойе
20
Долли
9
Лаборд
9
Делор
12
Филиппото
9
Онора
9
Онора
12
Филиппото
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
21
Февр
14
Шарбонье
14
Шарбонье
21
Февр
3
Конгре
23
Ристич
23
Ристич
3
Конгре
13
Шотар
73
Юн Ил-Лок
73
Юн Ил-Лок
13
Шотар
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
20
Долли
4
Ферри
4
Ферри
20
Долли
31
Коцца
45
Мавидиди
45
Мавидиди
31
Коцца
Остались в запасе
Брест
Монпелье
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
33
Adil Ben Achour
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
33
Adil Ben Achour
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Брест - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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