В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре французской Лиги 1 сыграют «Монпелье» и «Монако». Матч пройдет в Монпелье, начало – в 22:00 (мск).

«Монпелье»

Команда Мишеля Тер-Закаряна набрала 40 очков и располагается на 10-м месте в Лиге 1. Хозяева предстоящей игры добыли 10 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 41:44.

«Монако» набрал 61 очко и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Ади Хюттера добыли 18 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 62:42.

Отрыв от 3-го места – 3 очка при игре в запасе.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Монпелье» – «Монако»

Ничья в матче с «Монпелье» гарантирует «Монако» 2-е место по итогам сезона. Полагаем, монегаски перевыполнят план. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.83.