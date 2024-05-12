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    «Монпелье» – «Монако»: прогноз на матч 33 тура Лиги 1, 12 мая

    В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре французской Лиги 1 сыграют «Монпелье» и «Монако». Матч пройдет в Монпелье, начало – в 22:00 (мск).

    «Монпелье»

    Команда Мишеля Тер-Закаряна набрала 40 очков и располагается на 10-м месте в Лиге 1. Хозяева предстоящей игры добыли 10 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 41:44.

    «Монако»

    «Монако» набрал 61 очко и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Ади Хюттера добыли 18 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 62:42.

    Отрыв от 3-го места – 3 очка при игре в запасе.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 03.12.23 «Монако» – «Монпелье» – 2:0;
    • 30.04.23 «Монако» – «Монпелье» – 0:4;
    • 09.10.22 «Монпелье» – «Монако» – 0:2;
    • 23.01.22 «Монпелье» – «Монако» – 3:2;
    • 24.10.21 «Монако» – «Монпелье» – 3:1.

    Прогноз на матч «Монпелье» – «Монако»

    Ничья в матче с «Монпелье» гарантирует «Монако» 2-е место по итогам сезона. Полагаем, монегаски перевыполнят план. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.83.

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    «Монпелье» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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