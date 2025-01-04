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  • «Лион» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

«Лион» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

4 января 2025, 21:50
Лион
04.01.2025, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
90+1' Х. Фаяд (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
20
Рабби Нзингула
ОП
4
Джордан Ферри
(К) ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
6
Яэль Муанга
ЦЗ
29
Стефан Джодич
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
22
Аксель Геген
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
2-1-3-3-1
20
Перри
16
Абнер
15
Чалета-Цар
18
Матич
22
Мата
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Бенрахма
39
Фофана
91
Ляказетт
3-3-2-1-1
23
Леком
4
Омераджич
93
Саньян
90
Чато
52
Максимович
20
Нзингула
4
Силла
4
Ферри
10
Саванье
11
Аль-Тамари
45
Адамс
2
Мэйтленд-Найлс
19
Ниахате
19
Ниахате
2
Мэйтленд-Найлс
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
7
Нуама
8
Толиссо
8
Толиссо
7
Нуама
10
Бенрахма
10
Шерки
10
Шерки
10
Бенрахма
17
Верету
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
17
Верету
4
Силла
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
4
Силла
52
Максимович
8
Фаяд
8
Фаяд
52
Максимович
45
Адамс
10
Хазри
10
Хазри
45
Адамс
Остались в запасе
Лион
Монпелье
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
16
Димитри Берто
ВР
6
Яэль Муанга
ЦЗ
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
22
Аксель Геген
ПВ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
6
Яэль Муанга
ЦЗ
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
22
Аксель Геген
ПВ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Лион - Монпелье
1
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
504
361
Сейвы
6
2
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Монпелье», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Монпелье»

«Лион» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монпелье Лион
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