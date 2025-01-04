04.01.2025, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-1-3-3-1
20
Перри
16
Абнер
15
Чалета-Цар
18
Матич
22
Мата
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Бенрахма
39
Фофана
91
Ляказетт
3-3-2-1-1
23
Леком
4
Омераджич
93
Саньян
90
Чато
52
Максимович
20
Нзингула
4
Силла
4
Ферри
10
Саванье
11
Аль-Тамари
45
Адамс
2
Мэйтленд-Найлс
19
Ниахате
19
Ниахате
2
Мэйтленд-Найлс
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
7
Нуама
8
Толиссо
8
Толиссо
7
Нуама
10
Бенрахма
10
Шерки
10
Шерки
10
Бенрахма
17
Верету
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
17
Верету
4
Силла
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
4
Силла
52
Максимович
8
Фаяд
8
Фаяд
52
Максимович
45
Адамс
10
Хазри
10
Хазри
45
Адамс
Остались в запасе
Лион
Монпелье
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
16
Димитри Берто
ВР
6
Яэль Муанга
ЦЗ
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
22
Аксель Геген
ПВ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
6
Яэль Муанга
ЦЗ
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
22
Аксель Геген
ПВ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Лион - Монпелье
1
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
504
361
Сейвы
6
2
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Монпелье», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Монпелье»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»