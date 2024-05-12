Монпелье
12.05.2024, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
Франция. Лига 1, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
4.2
Х
4.6
П2
1.72
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Монако
Статистика матча Монпелье - Монако
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Монако», 33-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».