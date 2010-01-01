Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
17
6
11
15
6
3
3
0
14
8
6
12
6
3
2
1
5
4
1
11
6
3
2
1
6
6
0
11
6
3
1
2
8
7
1
10
6
2
3
1
8
5
3
9
6
2
3
1
3
4
-1
9
6
2
2
2
10
10
0
8
6
2
2
2
9
9
0
8
6
2
1
3
11
12
-1
7
6
2
1
3
7
10
-3
7
6
1
3
2
8
9
-1
6
6
1
3
2
4
5
-1
6
6
1
2
3
3
4
-1
5
6
0
5
1
2
3
-1
5
6
0
5
1
3
5
-2
5
6
1
1
4
7
12
-5
4
6
1
1
4
7
13
-6
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
1
0
7
3
4
7
4
2
1
1
7
5
2
7
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
0
1
2
3
-1
6
3
1
2
0
8
6
2
5
3
1
2
0
2
1
1
5
2
1
1
0
3
1
2
4
3
1
1
1
5
4
1
4
4
0
4
0
1
1
0
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
3
3
0
6
4
2
0
2
5
6
-1
6
4
2
0
2
6
8
-2
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
3
0
1
1
0
3
3
1
0
2
6
8
-2
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
2
1
0
1
-1
2
3
0
2
1
0
1
-1
2
3
0
1
2
4
6
-2
1
3
0
1
2
3
5
-2
1
2
0
1
1
3
5
-2
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
3
0
1
2
4
7
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире