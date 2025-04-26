27 апреля на стадионе «Моссон» в Монпелье пройдет матч 31-го тура Лиги 1, в котором местный «Монпелье» примет «Реймс». Обе команды имеют разные турнирные положения, но борьба за очки в этом матче будет крайне важной для обеих сторон.
«Монпелье»
После 30 туров «Монпелье» набрал 15 очков и занимает 18 место в Лиге 1, находясь в зоне вылета. Команда переживает тяжелый сезон, и проблемы с обороной и атакой не дают надежд на положительные результаты. В последних 5 матчах команда забивает всего 1 гол, при этом пропуская 11 голов. «Монпелье» не выиграл ни одного из последних 10 матчей, и команда продолжает терять очки, что ставит под угрозу их сохранение прописки в элите.
Лучший бомбардир команды – Модибо Саньян с 2 голами в 26 матчах. Несмотря на трудности, «Монпелье» будет бороться за каждый балл, и, возможно, матч против «Реймса» станет для них шансом вернуть форму, но их оборона вряд ли обеспечит надежность.
«Реймс»
«Реймс» находится в более стабильном положении – команда с 32 очками занимает 13 место в турнирной таблице. В последних 5 играх «Реймс» забивает 8 голов и пропускает 3, что свидетельствует о достаточно сбалансированном подходе в атаке и защите. Ключевым игроком является Кейто Накамура, который забил 12 голов в 34 матчах.
«Реймс» не проигрывает в последних 3 матчах, но несмотря на хорошие результаты в последних играх, им нужно улучшить свою результативность, чтобы сохранить текущую позицию и избежать возможных проблем в оставшейся части сезона.
Факты о командах
«Монпелье»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч.
- Пропускает в среднем 2.2 гола за игру.
- Не выигрывает в 10 последних матчах.
«Реймс»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч.
- Пропускает в среднем 0.6 гола за игру.
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
Прогноз на матч
«Монпелье» переживает трудный сезон, и даже игра дома вряд ли даст им значительное преимущество. Ожидается, что «Реймс», находящийся в лучшей форме, воспользуется проблемами обороны соперника и будет активно атаковать. В то же время, «Монпелье» не способен стабильно зарабатывать очки, что, вероятно, скажется на их результатах в предстоящем матче.
Более того, слабая защита «Монпелье» вряд ли сможет остановить атакующую мощь «Реймса», который забивает в большинстве матчей. Поэтому наиболее вероятный исход – победа «Реймса» с большим количеством голов.
Рекомендации для ставок
- Победа «Реймса» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05