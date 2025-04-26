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«Монпелье» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

26 апреля 2025 11:03
Монпелье - Реймс
27 апр. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 31 тур
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1.85
Победа «Реймса» – коэффициент 1.85
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27 апреля на стадионе «Моссон» в Монпелье пройдет матч 31-го тура Лиги 1, в котором местный «Монпелье» примет «Реймс». Обе команды имеют разные турнирные положения, но борьба за очки в этом матче будет крайне важной для обеих сторон.

«Монпелье»

После 30 туров «Монпелье» набрал 15 очков и занимает 18 место в Лиге 1, находясь в зоне вылета. Команда переживает тяжелый сезон, и проблемы с обороной и атакой не дают надежд на положительные результаты. В последних 5 матчах команда забивает всего 1 гол, при этом пропуская 11 голов. «Монпелье» не выиграл ни одного из последних 10 матчей, и команда продолжает терять очки, что ставит под угрозу их сохранение прописки в элите.

Лучший бомбардир команды – Модибо Саньян с 2 голами в 26 матчах. Несмотря на трудности, «Монпелье» будет бороться за каждый балл, и, возможно, матч против «Реймса» станет для них шансом вернуть форму, но их оборона вряд ли обеспечит надежность.

«Реймс»

«Реймс» находится в более стабильном положении – команда с 32 очками занимает 13 место в турнирной таблице. В последних 5 играх «Реймс» забивает 8 голов и пропускает 3, что свидетельствует о достаточно сбалансированном подходе в атаке и защите. Ключевым игроком является Кейто Накамура, который забил 12 голов в 34 матчах.

«Реймс» не проигрывает в последних 3 матчах, но несмотря на хорошие результаты в последних играх, им нужно улучшить свою результативность, чтобы сохранить текущую позицию и избежать возможных проблем в оставшейся части сезона.

Факты о командах

«Монпелье»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за игру.
  • Не выигрывает в 10 последних матчах.

«Реймс»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру.
  • Не проигрывает в 5 последних матчах.

Личные встречи
36% (8)
23% (5)
41% (9)
32
Забитых мячей
35
1.45
В среднем за матч
1.59
4:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 7 тур
Реймс
4 : 2
06.10.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 30 тур
Реймс
1 : 2
21.04.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
27.08.2023
Реймс
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
1 : 3
03.06.2023
Монпелье
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
1 : 1
13.11.2022
Реймс
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
0 : 0
17.04.2022
Реймс
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
3 : 3
15.08.2021
Монпелье
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0 : 0
28.02.2021
Монпелье
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
0 : 4
25.10.2020
Реймс
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Реймс
1 : 0
17.12.2019
Монпелье
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
1 : 0
19.10.2019
Монпелье
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 4
24.02.2019
Реймс
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
0 : 1
01.09.2018
Монпелье
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
2 : 3
30.04.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3 : 1
21.11.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 29 тур
Монпелье
3 : 1
14.03.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
1 : 0
25.10.2014
Монпелье
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
2 : 4
01.02.2014
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
0 : 0
14.09.2013
Реймс
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
3 : 1
03.02.2013
Реймс
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
3 : 1
14.09.2012
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Реймс
1 : 0
08.01.2011
Монпелье
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Прогноз на матч

«Монпелье» переживает трудный сезон, и даже игра дома вряд ли даст им значительное преимущество. Ожидается, что «Реймс», находящийся в лучшей форме, воспользуется проблемами обороны соперника и будет активно атаковать. В то же время, «Монпелье» не способен стабильно зарабатывать очки, что, вероятно, скажется на их результатах в предстоящем матче.

Более того, слабая защита «Монпелье» вряд ли сможет остановить атакующую мощь «Реймса», который забивает в большинстве матчей. Поэтому наиболее вероятный исход – победа «Реймса» с большим количеством голов.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Реймса» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05

1.85
Победа «Реймса» – коэффициент 1.85
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Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Реймс Монпелье
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