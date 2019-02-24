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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Реймс
Монпелье - Реймс: обзор матча 24 февраля 2019
Монпелье
24.02.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 4
Завершен
Реймс
6'
Д. Конгре
55'
Г. Лаборд
27'
Р. Уден
47'
А. Зенели (П)
70'
Р. Уден
88'
П. Чаваррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Реймс
88'
ГОЛ! 2:4!
П. Чаваррия
70'
ГОЛ! 2:3!
Р. Уден
Пас отдал
Т. Дингом
58'
Желтая карточка
Э. Менди
ГОЛ! 2:2!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Делор
55'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Зенели
27'
ГОЛ! 1:1!
Р. Уден
Пас отдал
А. Зенели
ГОЛ! 1:0!
Д. Конгре
Пас отдал
В. Хилтон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
26
Нолан Мбемба
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-3-1-2
23
Леком
4
Хилтон
31
Коцца
3
Конгре
2
Агилар
6
Ласн
6
Ле Таллек
6
Скири
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
4-1-2-2-1
16
Менди
25
Фоке
5
Абдельхамид
3
Энгелс
21
Баба
7
Шавалерен
5
Дингом
15
Ромао
10
Уден
9
Зенели
22
Диа
Остались в запасе
Монпелье
Реймс
10
Жуниор Самбья
ПЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Монпелье - Реймс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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