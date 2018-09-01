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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Монпелье
Реймс - Монпелье: обзор матча 01 сентября 2018
Реймс
01.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
77'
А. Ойонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Монпелье
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Ойонго
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Менди
33
Конан
5
Абдельхамид
5
Фонтейн
7
Шавалерен
26
Мбемба
15
Ромао
7
Думбия
20
Кафаро
10
Уден
19
Чаваррия
3-4-1-2
23
Леком
3
Мендеш
4
Хилтон
3
Конгре
2
Агилар
6
Ласн
6
Скири
8
Ойонго
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Реймс
Монпелье
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
20
Киган Долли
ЛВ
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Реймс - Монпелье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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