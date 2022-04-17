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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Реймс
Монпелье - Реймс: обзор матча 17 апреля 2022
Монпелье
17.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Реймс
Замена
Б. Макуана
️️️️
С. Мавидиди
90'
87'
Желтая карточка
П. Райкович
82'
Замена
Б. Локо
️️️️
Й. Каюсте
Замена
В. Жермен
️️️️
Т. Саванье
74'
73'
Замена
Э. Гравийон
️️️️
Т. Фоке
73'
Замена
М. Думбия
️️️️
И. Кеббаль
70'
Желтая карточка
Т. Фоке
60'
Желтая карточка
М. Манетси
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Л. Леруа
57'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Ф. Мойе
56'
47'
Замена
А. Зенели
️️️️
М. ван Берген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Максим Эстеве
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Максим Буси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ЦП
30
Дьон Лопи
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Саша Делайе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Валон Бериша
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
4-3-1-2
16
Берто
3
Эстеве
31
Коцца
12
Сахо
2
Суке
27
Леруа
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
45
Мавидиди
11
Ваи
4-2-2-1-1
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
44
Буси
33
Конан
2
Каюсте
5
Матусива
5
Манетси
30
Лопи
10
Кеббаль
7
ван Берген
91
Мойе
13
Шотар
13
Шотар
91
Мойе
27
Леруа
5
Кабелла
5
Кабелла
27
Леруа
45
Мавидиди
2
Макуана
2
Макуана
45
Мавидиди
10
Саванье
98
Жермен
98
Жермен
10
Саванье
2
Каюсте
2
Локо
2
Локо
2
Каюсте
25
Фоке
55
Гравийон
55
Гравийон
25
Фоке
10
Кеббаль
7
Думбия
7
Думбия
10
Кеббаль
7
ван Берген
9
Зенели
9
Зенели
7
ван Берген
Остались в запасе
Монпелье
Реймс
1
Матис Карвальо
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
23
Йехван Диуф
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Монпелье - Реймс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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